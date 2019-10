Brescia-Inter in diretta TV e in streaming

Brescia-Inter è la seconda partita della decima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia e verrà trasmessa da Sky. L’Inter si presenta a Brescia dopo il pareggio di sabato contro il Parma che ha evidenziato come la squadra non sia al massimo della condizione, principalmente per l’intensificarsi del calendario fra campionato e coppe. Grazie al pareggio della Juventus a Lecce, tuttavia, non ha perso punti e rimane seconda in classifica. Il Brescia invece, dopo un buon inizio di campionato, ha perso 4-1 la sua ultima partita, gioca sabato a Genova.

Dove vedere Brescia-Inter

Brescia-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Brescia-Inter

Brescia (4-2-3-1) Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali; Romulo, Spalek, Aye; Balotelli

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku