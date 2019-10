Il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta per comprare Tiffany, dice il Wall Street Journal

Secondo il Wall Street Journal, il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta di circa 13 miliardi di euro per comprare la famosa azienda di gioielli Tiffany. LVMH, dice il Wall Street Journal, ha offerto circa 120 dollari per ogni azione di Tiffany (circa 108 euro), circa il 30 per cento in più del valore di borsa delle azioni alla chiusura delle contrattazioni di venerdì. Per il momento le due società non hanno aperto una trattativa formale per la vendita ma ci si aspetta a breve una risposta di Tiffany ed è probabile che LVMH dovrà aumentare la sua offerta. LVMH ha un valore di mercato di circa 193 milioni di euro, mentre Tiffany, venerdì sera, aveva un valore di circa 12 milioni di euro. Se l’acquisizione dovesse essere completata, LVMH aumenterebbe molto i suoi investimenti nel settore dei gioielli, dove è già presente con Bulgari, uno dei principali concorrenti di Tiffany.