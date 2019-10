In California è stato dichiarato lo stato di emergenza per i grossi incendi

Domenica, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo stato per i grossi incendi che negli ultimi giorni hanno costretto più di 200.000 persone a lasciare le proprie case. Gli incendi più gravi in questo momento sono quelli nella Sonoma County, a nord di San Francisco: nel fine settimana gli incendi hanno bruciato una superficie di circa 200 chilometri quadrati, distruggendo 94 strutture e costringendo 180.000 persone ad evacuare le loro case. Circa 3.000 Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni per spegnere gli incendi, che dovrebbero perdere forza nel corso della giornata di lunedì con la diminuzione del vento.