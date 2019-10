Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico: al suo posto ci sarà Charles Leclerc

Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e dal pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Durante le qualifiche, Verstappen non ha rallentato abbastanza dopo un incidente della Mercedes di Valtteri Bottas, nonostante fosse stata sventolata la bandiera gialla. Per questo è stato retrocesso in quarta posizione. Il Gran Premio si correrà alle 20.10 ora italiana, e Hamilton potrebbe vincere matematicamente il Mondiale (se si verificherà una di una serie di combinazioni disponibili).