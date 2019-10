Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un torrente in piena in provincia di Siracusa

Sabato mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo che venerdì sera era stato travolto da un torrente in piena vicino al comune di Noto, in provincia di Siracusa: nell’Est della Sicilia ci sono state diverse alluvioni per le forti piogge delle ultime ore, soprattutto nei comuni di Pachino, Noto e Rosolini. L’uomo, un agente di polizia penitenziaria di 52 anni, stava percorrendo una strada statale in auto, quando è dovuto scendere per un guasto: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe però scivolato per essere poi travolto da un torrente in piena. Sedici altre persone sono state soccorse perché intrappolate nelle proprie auto, dice Ansa.