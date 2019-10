Il Leicester City ha vinto 9-0 una partita di Premier League inglese

Venerdì sera il Leicester City ha battuto 9-0 il Southampton nella decima giornata della Premier League inglese: è stata la partita con il più ampio scarto di gol nella storia della prima divisione del campionato inglese, a pari merito con quella che finì con lo stesso risultato nel 1995 tra il Manchester United e l’Ipswich Town. Allora, però, lo United vinse in casa: il Leicester ha invece vinto sul campo del Southampton, che è terzultimo in campionato.

La partita è stata pesantemente influenzata dall’espulsione dopo appena dieci minuti di gioco dell’esterno del Southampton, Ryan Bertrand. Per il Leicester hanno poi segnato in ordine Ben Chilwell, Youri Tielemans, Ayoze Pérez tre volte, Jamie Vardy tre volte e James Maddison. Dopo la vittoria da record, la squadra che nel 2016 vinse contro ogni pronostico la Premier League, allora allenata da Claudio Ranieri, è attualmente seconda in campionato, con una partita in più rispetto alle avversarie.