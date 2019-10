Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il Gran Premio del Messico è la quartultima gara del Mondiale. Lewis Hamilton, quarto in griglia di partenza, potrebbe vincere la classifica piloti in anticipo se dovesse concludere la gara al primo posto e davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas di almeno quattro posizioni, secondo con almeno sei posizioni in più o terzo con almeno sette posizioni di vantaggio. Negli ultimi secondi delle qualifiche Bottas, che partirà sesto, è andato a sbattere contro il muro prima del rettilineo finale.

