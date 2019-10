C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 vicino a Scalea, in Calabria

Verso le 6 e mezza della notte tra giovedì e venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 nel Tirreno meridionale, una trentina di chilometri a ovest dalla città di Scalea, in provincia di Cosenza (Calabria). L’ipocentro è stato registrato a 11 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dagli abitanti di Scalea e dintorni, ma per il momento, ha detto la Protezione Civile, non sono stati segnalati né danni né persone ferite.