Celebripost

Le prime facce note che valeva la pena fotografare questa settimana sono quelle di passaggio a Roma, dove è in corso la Mostra del cinema e si sono visti gli attori John Travolta, Frances McDormand e Bill Murray, tra gli altri, ma anche lo scrittore Bret Easton Ellis con il suo nuovo libro. Poi ci sono Justin Theroux che reinterpreta una scena – o LA scena – di Lilli e il Vagabondo, Mark Zuckerberg e Alexandria Ocasio-Cortez alla testimonianza davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera al Campidoglio, Erin Brockovich, quella vera, e il presidente del consiglio Giuseppe Conte che palleggia con lo stilista Brunello Cucinelli.

