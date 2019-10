Il governo americano ha deciso di far disdire alle agenzie federali i propri abbonamenti al New York Times e al Washington Post

Il governo statunitense ha invitato tutte le agenzie federali a disdire i propri abbonamenti al New York Times e al Washington Post, due tra i giornali più autorevoli e letti negli Stati Uniti, ma anche quelli più criticati dal presidente Donald Trump, che li ha sempre accusati di parzialità nei suoi confronti. Giovedì la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha detto che «non rinnovare gli abbonamenti in tutte le agenzie federali porterà a un risparmio significativo per i contribuenti: centinaia di migliaia di dollari». Lunedì, durante un programma di Fox News, Trump aveva detto: «Il New York Times è un giornale fasullo… non lo vogliamo più alla Casa Bianca».

Non si sa quante agenzie federali siano abbonate ai due quotidiani e quanto spendano in abbonamenti.