Nel 2021 la Cina ospiterà la prima edizione dei nuovi Mondiali per club FIFA

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato a Shanghai che nel 2021 la Cina ospiterà la prima edizione dei nuovi Mondiali per club, alla quale parteciperanno 24 squadre da tutto il mondo. Il torneo avrà cadenza quadriennale, si svolgerà in estate e sostituirà sia l’attuale Mondiale per club sia la Confederations Cup, il torneo per nazionali che precede di un anno la Coppa del Mondo. Al nuovo Mondiale per club dovrebbero partecipare otto squadre europee, sei sudamericane e dieci provenienti da Asia, Africa, Nord America e Oceania. Non si conoscono ancora i criteri di qualificazione.

🇨🇳China to host 2021 #ClubWC 🏆

🇮🇩Indonesia to host 2021 #U20WC 🏆

🇵🇪Peru to host 2021 #U17WC 🏆

🇷🇺Russia to host 2021 #BeachSoccerWC 🏆 ICYMI, there was some big news from today's FIFA Council meeting. ℹ️👉 https://t.co/6BzflJRbOU pic.twitter.com/R0udcAukgs — FIFA.com (@FIFAcom) October 24, 2019