La maggior parte dei giornali di oggi si occupa dell’audizione del presidente del Consiglio Conte al Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, durante la quale Conte ha giustificato il suo comportamento nella vicenda dell’incontro fra esponenti del governo degli Stati Uniti e i capi dei servizi di intelligence italiani e chiesto al leader della Lega Salvini di spiegare i rapporti del suo partito con la Russia. Il Giornale, il Dubbio e il Resto del Carlino aprono sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale vincolare alla collaborazione con la giustizia la concessione di permessi premio a chi è condannato all’ergastolo ostativo, il Manifesto e Avvenire titolano sui 39 migranti trovati morti in un camion vicino a Londra, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie in Champions League di Inter e Napoli contro Borussia Dortmund e Salisburgo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.