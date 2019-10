Flamengo e River Plate giocheranno la finale di Copa Libertadores

La squadra brasiliana del Flamengo ha battuto 5-0 i connazionali del Gremio di Porto Alegre nella semifinale di ritorno di CONMEBOL Copa Libertadores, il più importante torneo per club del calcio sudamericano. La netta vittoria al ritorno, aggiunta al pareggio dell’andata, ha qualificato il Flamengo — una delle due maggiori squadre di Rio de Janeiro — alla finale del torneo, che giocherà allo Stadio Nazionale di Santiago del Cile il prossimo 23 novembre contro gli argentini del River Plate, vincitori dell’ultima edizione. Quest’anno, per la prima volta nella storia, la finale di Copa Libertadores si disputerà in una gara secca e non più fra andata e ritorno negli stadi delle due finaliste. La prima e finora unica vittoria del Flamengo risale al 1981.