Southwest Airlines e American Airlines hanno perso quasi un miliardo di dollari a causa del divieto di usare i Boeing 737 Max

Southwest Airlines possiede 31 Boeing 737 Max, più di qualunque altre compagnia aerea, e ha detto di aver rimesso 435 milioni di dollari (390 milioni di euro) fino a settembre, ma che la cifra è destinata a salire entro l’anno; American Airlines possiede 24 aerei del modello e, stando alle previsioni, perderà 540 milioni di dollari (585 milioni di euro) in tutto l’anno; inoltre nel terzo trimestre del 2019 ha dovuto cancellare 9.500 voli.

Le compagnie aeree Southwest Airlines e American Airlines hanno comunicato i dati sulle perdite dovute al divieto d’uso dei Boeing 737 Max , il modello di aereo coinvolto nei due gravi incidenti in Indonesia e in Etiopia – avvenuti rispettivamente nell’ottobre 2018 e nel marzo 2019 e che hanno causato la morte di 346 perone – sulla cui sicurezza erano poi emersi grossi dubbi. L’uso dei Boeing 737 Max era stato sospeso a marzo e le aziende prevedono anche che il costo aumenterà nei prossimi mesi.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.