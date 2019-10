La Coppa del Mondo di calcio per club di calcio del 2021, estesa a 24 squadre, si terrà in Cina

Giovedì il presidente della FIFA – l’organo di governo del calcio mondiale – Gianni Infantino ha detto che la Coppa del Mondo per club del 2012, che come già annunciata sarà estesa a 24 squadre, si terrà in Cina. La competizione, che finora includeva le squadre vincitrici dei massimi tornei continentali di Europa, Sud America, Nord America, Asia e Oceania, sarà allargata a 24 club, scelti con criteri che devono ancora essere annunciati (si sa però che ci saranno 8 club europei). Si terrà tra giugno e luglio del 2021. Tra le altre cose, Infantino ha anche detto che la nazione ospitante dei Mondiali del 2030 sarà scelta nel 2024.