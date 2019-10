Il River Plate ha eliminato il Boca Juniors dalla Copa Libertadores

Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il River Plate nella semifinale di ritorno di CONMEBOL Copa Libertadores, ma è stato ugualmente eliminato dalla competizione per non aver ribaltato la sconfitta per 2-0 subita all’andata. Al termine della partita, giocata nella notte alla Bombonera di Buenos Aires, il River si è quindi qualificato alla finale di Copa Libertadores per il secondo anno consecutivo: il prossimo 23 novembre, a Santiago del Cile, difenderà il titolo vinto l’anno scorso contro la vincente dell’altra semifinale, Flamengo-Gremio, la cui partita di ritorno è in programma questa notte al Maracaná di Rio de Janeiro.

Il River Plate allenato da Marcelo Gallardo è stato battuto dal Boca Juniors nel Superclassico argentino dopo quasi due anni e sette partite disputate. Ma si tratta di una sconfitta ininfluente, mentre per il Boca è la quinta eliminazione subita in cinque anni contro gli storici rivali, fra le quali la finale persa a Madrid l’anno scorso. Daniele De Rossi, al Boca da luglio, era tra i convocati ma è rimasto in panchina perché non ancora in forma dopo il recupero da un problema fisico.