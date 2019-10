La partita rinviata tra Barcellona-Real Madrid sarà recuperata il prossimo 18 dicembre

La partita tra Barcellona e Real Madrid, in programma per il 26 ottobre e rinviata a causa di una manifestazione in programma a Barcellona, verrà recuperata mercoledì 18 dicembre. Lo ha comunicato la Federcalcio spagnola, in cui si dice che la decisione è arrivata «dopo aver analizzato in questi giorni le proposte di entrambi i club, che sono stati invitati a mettersi d’accordo su una data e che hanno accettato di indicare il 18 dicembre come data per disputare la partita rinviata».