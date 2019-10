La concubina ufficiale del re della Thailanda è stata destituita dal suo ruolo per mancanza di rispetto

Niramon Ounprom, concubina ufficiale del re della Thailandia Maha Vajiralongkorn, è stata destituita dal suo ruolo e da ogni altra onorificenza per mancanza di rispetto del codice di condotta reale. In un comunicato ufficiale, il re ha detto che la donna si sarebbe dimostrata troppo “ambiziosa” e che avrebbe cercato di apparire sullo stesso piano della regina Suthida. La donna, il cui ruolo era stato ufficializzato lo scorso agosto e che aveva preso il nome di Sineenat Bilaskalayani, era stata la prima a ottenere il titolo di concubina ufficiale di un re della Thailandia dopo quasi un secolo.

