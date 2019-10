Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone

Il pilota spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda) ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez, che era partito in pole position, è rimasto in testa per tutta la gara e ha ottenuto così la decima vittoria del Mondiale, che aveva già comunque vinto a inizio ottobre con largo anticipo. Valentino Rossi, partito in decima posizione, è caduto a quattro giri dalla fine della gara quando era undicesimo.



Ordine di arrivo:

1- Marquez (Honda)

2- Quartararo (Yamaha)

3- Dovizioso (Ducati)

4- Vinales (Yamaha)

5- Crutchlow (Honda)

6- Morbidelli (Yamaha)

7- Rins (Suzuki)

8- Mir (Suzuki)

9- Petrucci (Ducati)

10- Miller (Ducati)

11- P. Espargaró (KTM)

12- Oliveira (KTM)

13- Bagnaia (Ducati)

14- Kallio (KTM)

15- A. Espargaró (Aprilia)

16- Nakagami (Honda)

17- Lorenzo (Honda)

18- Abraham (Ducati)

19- Syahrin (KTM)

20- Giuntoli (Suzuki)

Ritirati:

Rossi (Yamaha)

Iannone (Aprilia)