Dove vedere Napoli-Hellas Verona in TV e in streaming

Napoli-Hellas Verona è uno degli anticipi dell’ottava giornata di Serie A in programma sabato. Si giocherà questa sera alle 18 allo stadio San Paolo di Napoli e verrà trasmessa da Sky. Il Napoli si presenta alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali al quarto posto in classifica. In molti si aspettavano un rendimento più alto dalla squadra di Ancelotti, che però nelle prime sette giornate della stagione ha perso alcuni punti contro avversarie alla sua portata. L’Hellas Verona di Ivan Juric è invece una delle sorprese di questo inizio di stagione. Da neopromossa senza molta qualità in rosa, è riuscita a ottenere già due vittorie e tre pareggi, impensierendo anche le avversarie più forti.

Dove vedere Napoli-Hellas Verona

Napoli-Hellas Verona verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski