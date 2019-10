Almeno 15 persone sono morte dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro in Siberia

Almeno 15 persone sono morte sabato dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk Krai, in Siberia (Russia). La diga, che serviva un impianto idroelettrico, è crollata dopo giorni di piogge intense e l’acqua ha inondato la zona della miniera dove si trovavano gli alloggi dei minatori. 14 persone sono state trasportate in ospedale e quattro sono in condizioni gravi, ha detto il ministero della Sanità russo. La diga, ha spiegato all’agenzia di stampa RIA il presidente della regione di Krasnoyarsk Krai, era stata costruita dai minatori, probabilmente senza che il progetto fosse stato approvato dalle autorità e in violazione delle regole sulla sicurezza.