Oggi i voli diretti o in partenza dall’aeroporto di Catania potrebbero avere ritardi a causa di un’eruzione dell’Etna

L’aeroporto di Catania ha annunciato che a causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna tutti i voli di oggi potranno essere in ritardo perché due settori dello spazio aereo sono stati chiusi. Potranno atterrare solo quattro aeri ogni ora, mentre le partenze non saranno limitate, ma potranno comunque essere ritardate. Per avere informazioni precise sul proprio volo è necessario chiedere alla compagnia aerea di riferimento, mentre per gli aggiornamenti generici si può seguire il profilo Twitter dell’aeroporto.

‼️Aggiornamento #Etna venerdì 18 ottobre, ore 7:30. Causa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, due settori dello spazio aereo sono chiusi.

Tuti i voli potranno quindi essere soggetti a ritardi e disagi. Info con compagnie aeree. https://t.co/0UhJW0CVJO pic.twitter.com/JKwxdhoAgM — Aeroporto di Catania (@CTAairport) October 18, 2019