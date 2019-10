La partita di calcio Barcellona-Real Madrid in programma per il 26 ottobre è stata rinviata per via dei disordini in Catalogna

A causa degli scontri e dei disordini in corso a Barcellona in questi giorni, dovuti alle proteste contro le condanne ai leader indipendentisti catalani, il “Comité de Competición”, un tribunale della Federazione calcistica della Spagna che prende decisioni in ambito sportivo, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita tra Barcellona e Real Madrid in programma per il 26 ottobre al Camp Nou di Barcellona. Il Real Madrid aveva chiesto un rinvio della partita, mentre il Barcellona aveva insistito sul fatto che si potesse giocare. Entrambe le squadre erano contrarie alla prima ipotesi che era stata proposta per risolvere il problema, cioè giocare giocare la partita di settimana prossima a Madrid e giocare a Barcellona la partita del girone di ritorno, a marzo.