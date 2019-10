È morto il deputato americano Democratico Elijah Cummings; aveva 68 anni

È morto il deputato americano Democratico Elijah Cummings, presidente dell’Oversight Committee della Camera dei Rappresentanti che si era occupata del cosiddetto “ caso Russia “. Afroamericano e legato a Barack Obama ancora prima che diventasse presidente, Cummings aveva 68 anni e aveva problemi di salute da tempo. Quest’estate si era scontrato con il presidente Donald Trump dopo le sue affermazioni contro la città di Baltimora, nel cui distretto elettorale – nel Maryland – Cummings era eletto, che aveva definito un posto «disgustoso, infestato dai ratti, dove nessun essere umano vorrebbe vivere». Era deputato dal 1996: era stato eletto per undici volte consecutive.

