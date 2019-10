Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: i contenuti della manovra economica approvata dal Consiglio dei ministri nella notte fra martedì e mercoledì, e l’incontro fra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente degli Stati Uniti Trump, durante il quale Mattarella ha criticato la decisione di Trump di mettere dazi sulle importazioni dei prodotti europei. Il Manifesto titola sul ritrovamento al largo di Lampedusa del relitto di un’imbarcazione di migranti naufragata pochi giorni fa, mentre i giornali sportivi aprono sul bilancio del Milan, che certifica un passivo molto superiore alle previsioni.

