In Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti nell’incidente di un pullman vicino alla città di Medina

Mercoledì in Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti a causa dello scontro tra un pullman e un camion vicino a Medina, una delle città sacre per i musulmani, nell’ovest del paese. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa statale saudita. Le persone coinvolte nell’incidente erano pellegrini arabi e provenienti dai paesi asiatici. Quattro persone ferite sono state portate in ospedale e la polizia ha avviato un’indagine sulle cause dell’incidente.