Matteo Salvini ha avuto un leggero malore ed è stato portato in ospedale a Monfalcone per accertamenti

La Stampa scrive che il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un leggero malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali dei carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi nella sparatoria di venerdì 4 ottobre . Secondo La Stampa, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Trieste, Salvini è stato portato all’ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia) per una colica renale, ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Secondo Sky Tg 24 sarebbe stato già dimesso e le sue condizioni sarebbero buone.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.