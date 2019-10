Quasi tutti i giornali di oggi aprono sul contenuto della manovra economica discusso nel Consiglio dei ministri di ieri sera, con gli aspetti principali che riguardano la lotta all’evasione fiscale, il limite all’uso dei contanti e il mantenimento di “quota 100” per le pensioni. Repubblica apre invece sul fallimento della trattativa per il salvataggio della Whirlpool, che dovrebbe chiudere dal primo novembre, il Manifesto e l’Osservatore Romano seguono la situazione nel nordest della Siria dopo l’inizio dell’avanzata militare turca contro i curdi, Libero si occupa del confronto televisivo fra Renzi e Salvini, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Italia con il Liechtenstein nelle qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo, con il record eguagliato di nove vittorie consecutive per la nazionale.