C’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Crotone

[DATI #RIVISTI ] #terremoto ML 3.7 ore 13:54 IT del 15-10-2019, Costa Ionica Crotonese (Crotone) Prof=9Km #INGV_23278461 https://t.co/tmKRvtg65Y

Alle 13.54 di martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a 12 chilometri da Crotone, lungo la costa. L’ipocentro della scossa è stato individuato a 9 chilometri di profondità e per il momento non sono stati segnalati danni né feriti.

