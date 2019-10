La polizia russa ha perquisito decine di uffici legati al leader dell’opposizione Alexei Navalny

Lo scorso ottobre, il ministero della Giustizia russo aveva classificato come “ente straniero” FBK, dicendo che riceveva finanziamenti dagli Stati Uniti e dalla Spagna. FBK sostiene invece di essere finanziata esclusivamente da donazioni di cittadini russi.

Martedì mattina la polizia russa ha perquisito almeno trenta edifici legati al più importante leader di opposizione della Russia, Alexeï Navalny, e a FBK, la fondazione anti-corruzione guidata dallo stesso Navalny. Le perquisizioni sono state eseguite in almeno dodici città diverse. Navalny ha scritto su Twitter che «questa terza ondata» di perquisizioni in poche settimane ha avuto inizio alle 6 del mattino «in almeno 30 indirizzi» e il direttore della fondazione FBK Ivan Zhdanov ha spiegato a una radio locale che le indagini riguardano «il ​​caso di un presunto riciclaggio di denaro».

