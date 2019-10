Meteo: le previsioni per domani, martedì 15 ottobre

Prima o poi il tempo autunnale, grigio, piovoso e triste doveva arrivare, ed è arrivato ora che siamo entrati nella terza settimana di ottobre. Martedì la giornata comincerà con pioggia nel Nord-Ovest e nella zona di Pisa, poi nel pomeriggio dovrebbe peggiorare in tutta la Toscana, in Lombardia e anche in provincia di Bolzano e nel sud della Sardegna. Poi, di sera, dovrebbe piovere in tutto il Nord, in tutta l’Emilia-Romagna, nel Nord-Ovest della Toscana e in provincia di Viterbo. Infine, di notte, è prevista pioggia nel Nord-Est, nel basso Lazio, nelle province di Napoli e Ancona e anche tra Ragusa e Caltanissetta.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì il sole non si vedrà mai, il cielo sarà sempre coperto e pioverà quasi ininterrottamente. Le temperature minime però saranno più alte dei giorni scorsi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con possibili piogge di sera verso le otto. La temperatura massima sarà sui 25 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.