Almeno 13 poliziotti sono stati uccisi in Messico in un attacco armato

Almeno 13 poliziotti sono stati uccisi, e tre feriti, nello stato di Michoacán, nel Messico occidentale. Associated Press scrive che i poliziotti erano entrati in una casa della città di El Aguaje per eseguire degli arresti e che diversi uomini armati hanno sparato loro. France 24 parla dell’attacco nei confronti dei poliziotti come di «un’imboscata». Lo stato di Michoacán sta avendo da mesi gravi problemi con la criminalità organizzata, in particolare quella legata al traffico di droga.