La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dei contenuti della manovra economica, sui quali la maggioranza di governo non sembra trovare un accordo. Il Corriere della Sera segue invece l’avanzata turca nel nordest della Siria, il Giornale intervista Silvio Berlusconi, Libero apre sulla manifestazione di Salvini contro il governo di sabato prossimo a Roma, e la Verità critica il governo per la gestione dei migranti.