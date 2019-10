È stato ucciso in carcere Richard Huckle, il più famoso pedofilo britannico. Huckle aveva 33 anni e si stima che avesse abusato di più di duecento bambini. Fu arrestato nel 2014 al termine di un’indagine lunga e rocambolesca, che avevamo raccontato qui . Nel 2016 Huckle aveva ottenuto 22 ergastoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarissima: BBC News scrive che sarebbe stato accoltellato con un “coltello artigianale” nella sua cella alla Full Sutton Prison, vicino a York.

