È morto il critico letterario Harold Bloom

È morto a 89 anni il critico letterario Harold Bloom. La sua morte, avvenuta in un ospedale di New Haven, in Connecticut, è stata comunicata da sua moglie. Bloom, che pochi giorni fa aveva tenuto una lezione all’università di Yale, è stato un famoso critico letterario e, cosa piuttosto inconsueta per chi fa il suo lavoro, un autore di libri molto venduti. Il New York Times scrive che tra gli autori che aveva più apprezzato c’erano Geoffrey Chaucer, Franz Kafka e William Shakespeare («Shakespeare è dio», aveva detto una volta). Nella sua carriera aveva pubblicato decine di libri (molti di critica letteraria, ma anche alcuni di religione e un romanzo), curando anche saggi, antologie e prefazioni. Il suo libro più famoso è probabilmente Il Canone Occidentale. I libri e le scuole delle età, uscito in Italia nel 1996.

Harold Bloom, the prodigious literary critic, has died at 89. He championed and defended the Western canon in an outpouring of influential books. https://t.co/EHdelZhLi0 — The New York Times (@nytimes) October 14, 2019