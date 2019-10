Le foto più belle del London Film Festival

Domenica 13 ottobre si è conclusa la 63esima edizione del London Film Festival, il festival di cinema che si svolge con il patrocinio del British Film Institute e che ogni anno presenta centinaia di film provenienti da diversi paesi. Il premio più importante, quello per il miglior film, lo ha vinto il thriller Un gioco da ragazzi – Monos, del regista Alejandro Landes, che racconta di ragazzi-soldato che vivono su una montagna in Colombia sorvegliando un ostaggio.

Il festival è iniziato il 2 ottobre con la proiezione di The Personal History of David Copperfield, con Gwendoline Christie e Dev Patel, e si è concluso ieri con quella di The Irishman, un’ottima occasione per ritrarre in una sola foto Al Pacino, Martin Scorsese e Robert De Niro. Nel mezzo sono passati di lì: Timothée Chalamet, Shia LaBeouf, Laura Dern, Harvey Keitel, Keira Knightley Eddie Redmayne e Adam Driver, tra gli altri.