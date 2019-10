La tennista 15enne Cori Gauff ha vinto il primo titolo WTA della sua carriera

La tennista statunitense Cori “Coco” Gauff ha vinto l’edizione di quest’anno dell’Upper Austria Ladies Linz, torneo di tennis che si gioca a Linz, in Austria. Per Gauff, che ha 15 anni e 7 mesi, si tratta della prima vittoria in un torneo della WTA, l’associazione tennistica professionistica femminile.

Gauff ha battuto in finale la lettone Jeļena Ostapenko (6–3, 1-6, 6-2) ed è diventata così la giocatrice più giovane a vincere un torneo WTA dai tempi della ceca Nicole Vaidisova, che nel 2004 vinse il torneo di Tashkent, in Uzbekistan, a 15 anni e 5 mesi. Con questa vittoria, inoltre, Gauff salirà al 71º posto della classifica WTA, entrando per la prima volta tra le prime 100 tenniste più forti del mondo. Gauff aveva esordito nella WTA solo pochi mesi fa, e si era fatta notare per aver battuto la forte ed esperta tennista Venus Williams al primo turno del torneo di Wimbledon, dove era stata eliminata agli ottavi di finale da Simona Halep, futura vincitrice del torneo. Agli ultimi US Open, invece, era stata eliminata al terzo turno.