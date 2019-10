Weekly Beasts

Tra le bestie più fotogeniche della settimana c’è un topo in procinto di essere benedetto, un koala appallottolato e un potoroo dal naso lungo, cioè un marsupiale australiano anche lui simile a un topo, ma allucinato. Si sono guadagnati poi un posto nella gallery bestiale settimanale anche un pica siberiano, dei pony hucul (potete averli, i pony, qui sul Post) e la larva della farfalla più famosa d’America. Abbiamo infine scoperto che la pet therapy funziona anche coi cuccioli, o almeno lo si direbbe vedendo il piccolo di ghepardo intrattenuto dal suo cagnolino nello zoo di Cincinnati.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.