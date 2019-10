Quattro uomini sono morti in una sparatoria a Brooklyn, New York

Quattro uomini sono morti e altre cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, uno dei quartieri di New York. Un portavoce della polizia della città ha spiegato che le forze dell’ordine sono state chiamate sul luogo dell’incidente poco prima delle 7 del mattino e che al loro arrivo gli uomini erano già morti. Finora nessuno è stato arrestato.

L’indirizzo fornito dalla polizia come luogo della sparatoria corrisponde a quello di un locale privato, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Fonti di NBC all’interno della polizia hanno detto che si sta indagando per capire se la sparatoria sia in qualche modo collegata a un festival di hip-hop in programma per oggi in giro per la città.