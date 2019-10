Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina per mettere fine alla guerra dei dazi

Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una prima parte di accordo raggiunto con la Cina per mettere fine alla guerra commerciale cominciata l’anno scorso e portata avanti a colpi di dazi e tariffe. Si tratta soltanto di una bozza parziale di accordo, e funzionari di entrambe le parti hanno detto a Reuters che serve ancora molto lavoro perché si arrivi a un’intesa completa: Trump ha anticipato che potrebbero volerci fino a cinque settimane, dicendo che nel frattempo potrebbe anche saltare. Nella prima parte di accordo si parla di agricoltura, valuta e diritto d’autore.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.