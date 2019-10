Si è dimesso il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti Kevin McAleenan

Kevin McAleenan, segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti ad interim in carica dallo scorso aprile, si è dimesso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ringraziato McAleenan su Twitter, spiegando che voleva passare più tempo con la sua famiglia. La scorsa settimana, però, McAleenan aveva dato un’intervista al Washington Post in cui diceva di essere «a disagio» a controllare una serie di forze dell’ordine – tra cui la U.S. Customs and Border Protection, che controlla i confini e dipende dal suo ex ministero – a suo avviso usate da Trump per fini politici.