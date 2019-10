Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di altri 2mila soldati americani in Arabia Saudita

Il Wall Street Journal ha scritto che gli Stati Uniti manderanno in Arabia Saudita altri 2mila soldati, nuovi sistemi antimissile e nuovi aerei da combattimento, con l’obiettivo di affrontare la crescente aggressività dell’Iran nella regione.

Il dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato l’invio di altri soldati e altre armi all’Arabia Saudita, diversamente da quanto detto in precedenza dal presidente Donald Trump, che aveva espresso in più occasioni la sua intenzione di ritirare tutti i militari americani dal Medio Oriente.

