Le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Giappone sono state rinviate per un tifone

La società che gestisce il circuito automobilisco di Suzuka, in Giappone, ha deciso di rinviare le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 previste per sabato 12 ottobre per via del tifone Hagibis, che dovrebbe colpire parte del Giappone proprio sabato 12. Le qualifiche sono state rinviate alle 10 di mattina ora locale – le 3 del mattino ora italiana – mentre il Gran Premio dovrebbe iniziare alle 14.10, cioè alle 7.10 italiane. Da giorni si parlava della possibilità di rinviare le qualifiche e nel caso di piogge consistenti anche la gara: per via delle possibili conseguenze di Hagibis sono state annullate due partite di Coppa del mondo di rugby in programma in questi giorni.