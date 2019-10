Cinque persone sono state ferite in un accoltellamento a Manchester, nel centro commerciale Arndale, nel centro della città. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma la polizia ha fatto sapere di avere arrestato un uomo di circa 40 anni in relazione agli accoltellamenti. Al momento l’inchiesta è condotta dal reparto anti-terrorismo della polizia. Il centro commerciale è stato chiuso e i mezzi pubblici stanno evitando le fermate intorno.

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3

— Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019