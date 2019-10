La maggior parte dei giornali di oggi segue in apertura l’avanzata delle operazioni militari turche contro i curdi nel nordest della Siria, e la minaccia del presidente turco Erdoğan all’Unione Europea di lasciar partire per l’Europa oltre tre milioni di profughi presenti in Turchia nel caso continuassero le critiche all’attacco. Altri giornali si occupano dei contenuti della manovra economica e del decreto sull’ambiente approvato ieri dal Consiglio dei ministri, la Stampa apre sulla bocciatura al Parlamento europeo della proposta di istituire una commissione sulle ingerenze elettorali straniere grazie anche al voto contrario di Lega e Movimento 5 Stelle, il Dubbio segue le notizie sulla vicenda di Bibbiano, e la Verità titola sull’indagine sui genitori di Matteo Renzi.