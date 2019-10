C’è un grosso incendio a nord di Los Angeles, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 23.000 case

Da giovedì sera c’è un grosso incendio boschivo a nord di Los Angeles, nella San Fernando Valley. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 23.000 case e si stima che circa 100.000 persone siano state coinvolte. Fino ad ora l’incendio ha bruciato 25 case e costretto a chiudere diverse autostrade.

#SaddleridgeFire Los Angeles County Firefighters working all out! A physical and mental delivery from Camp 12 personnel creating a fuel break in an extreme fire behavior environment. This highlights the challenges of night firefighting @LACOFD @Angeles_NF @LAFD @LASDHQ @LAPDHQ pic.twitter.com/ngQ0sVx90F

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) October 11, 2019