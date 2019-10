Cosa c’è stasera in TV

Il giovedì sera televisivo, come un po’ tutti gli altri giorni della settimana, è fatto di alcuni programmi consueti: tra questi ci sono Le Iene ed Eurogames, cioè una nuova versione del vecchio Giochi senza frontiere, Piazza pulita e Dritto e rovescio; tra i programmi nuovi c’è invece Maledetti amici miei, condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Tra i film, un classico: Harry ti presento Sally.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Quinta puntata della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale. Il protagonista è Daniele Liotti.

"I figli di Deva" è il titolo della quinta puntata di #UnPassoDalCielo5.

Francesco troverà suo figlio? 👀

A stasera. 21.25. @RaiUno. pic.twitter.com/iQgbXiHukl — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo5) October 10, 2019

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Programma di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. La Rai lo definisce «un vero e proprio show televisivo dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all’italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata». Ogni puntata si aprirà con Paolo Conte che interpreterà una sua canzone.

Rai Tre

21.05 – Irlanda-Italia

Si giocherà al Tallaght Stadium di Dublino: è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio under 21.

Qualificazioni Europei 2021, Italia-Irlanda Under 21 in diretta su Rai3 https://t.co/kxEqn0mLnS — Serie TV (@SerieTvserie) October 10, 2019

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Non perdete domani sera, Giovedì 10 Ottobre, la nuova puntata di #DrittoeRovescio!

Paolo Del Debbio vi aspetta alle 21.25, sempre su Rete4! pic.twitter.com/ZoDPIAjYn6 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 9, 2019

Canale 5

21.20 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. La nuova edizione è condotta da Ilary Blasi e Alvin.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Secondo appuntamento settimanale del programma di Italia 1.

GIOVEDì A LE IENE NUOVE SCOTTANTI RIVELAZIONI

Dopo il servizio di Filippo Roma e @marcoocchipintj intervengono i magistrati https://t.co/SrSLjnY3ox — Le Iene (@redazioneiene) October 9, 2019

La7

21.15 – Piazzapulita

Talk show politico di Corrado Formigli. Stasera si parlerà dell’attacco turco ai curdi, di Lesbo e tra gli ospiti ci saranno Maurizio Landini, Carlo Calenda, Roberta Lombbardi, Gad Lerner e Mario Monti.

L'attacco sferrato dalla #Turchia.

La #Lesbo, porta d'Europa, dove sono ammassati i migranti.

L'attualità politica ed economica, e molto altro ancora. Tra gli ospiti di #Piazzapulita Giovedì #10Ottobre: @mauriziolandini pic.twitter.com/HmW43oF1RC — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 10, 2019

Tv8

21.25 – Harry ti presento Sally

Uscì trent’anni fa negli Stati Uniti. È una commedia romantica in cui un uomo pessimista che non crede all’amicizia tra un uomo e una donna si innamora di una donna ottimista che per anni nemmeno era interessata a essergli amica, e che a sua volta si innamora di lui. Alla fine si sposano.

Rai Movie

21.10 – Via dalla pazza folla

Film drammatico e romantico del 2015, diretto dal regista danese Thomas Vinterberg e tratto da un omonimo romanzo di Thomas Hardy. È ambientato nell’Inghilterra Vittoriana e parla di tre uomini, tra loro molto diversi, tutti attratti dalla stessa donna.

Iris

21.10 – Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan

Poliziesco del 1973 diretto da Michael Cimino e interpretato da Clint Eastwood. In questo film, il secondo capitolo della serie, l’ispettore Callaghan viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti. I cattivi sono quattro poliziotti che ce l’hanno con il sistema giudiziario e si sono messi in testa di uccidere i criminali.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Dream House