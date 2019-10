La Russia ha classificato come “ente straniero” la fondazione anti-corruzione del dissidente Alexei Navalny

Il ministero della Giustizia russo ha classificato come “ente straniero” FBK , la fondazione anti-corruzione guidata dal dissidente russo Alexei Navalny. La fondazione anti-corruzione di Navalny va quindi ora ad aggiungersi a una sorta di “ lista nera ” che la Russia creò nel 2012, e di cui negli anni hanno fatto parte associazioni che si erano opposte al governo russo (alcune delle quali sono nel frattempo state fatte chiudere). In breve, è una decisione che renderà ancora più complicata l’esistenza di FBK, che potrà essere più controllata dal governo. Ivan Zhdanov, direttore di FBK, ha scritto su Twitter che la fondazione è finanziata esclusivamente grazie a donazioni dei cittadini russi.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.