Hays Travel ha detto che rileverà i 555 negozi britannici di Thomas Cook, l’agenzia di viaggi fallita a settembre

L’agenzia di viaggi britannica Hays Travel ha detto che rileverà i 555 negozi britannici di Thomas Cook, un’altra grande agenzia di viaggi britannica che aveva dichiarato fallimento a settembre. Al momento Hays Travel controlla 190 agenzie di viaggio e ha fatto sapere che intende riaprire al più presto quelle rilevate da Thomas Cook. L’accordo – le cui cifre non sono state rese note – prevede anche che Hays Travel assuma più di 2mila ex dipendenti di Thomas Cook.

A message for Thomas Cook employees regarding recruitment

Head over here for more information: https://t.co/x8WeptcD6i pic.twitter.com/UBVfwcWYP9

— Hays Travel Careers (@HaysTravelJobs) October 9, 2019