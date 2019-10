È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209 milioni di euro, la cifra più alta nella storia del concorso

È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209.160.441 euro, la cifra più alta nella storia del concorso. La schedina era stata emessa da un bar a Lodi, ma finora non era stata presentata alla Sisal, la società che gestisce il concorso. Oggi però Sisal ha fatto sapere che la schedina «è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un Ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l’assoluto anonimato». Secondo il Corriere della Sera il vincitore aveva tempo fino al 14 novembre per presentare la schedina, altrimenti la vincita sarebbe stata annullata.